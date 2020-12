Koblenz/Kreis Mayen-Koblenz

In den vergangenen Wochen häuften sich die Meldungen über gesprengte Geldautomaten im Kreis Mayen-Koblenz. Zuerst in Saffig, dann auch in Mayen und Polch und vor wenigen Tagen in Kettig. Das Landeskriminalamt (LKA) in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen, gibt allerdings (noch) keine weiteren Details zu den möglichen Tätern bekannt. Wie gehen jedoch die Banken mit dieser Art von Kriminalität um?