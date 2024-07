Plus Kruft

Nach Lkw-Großbrand an der A61: Löschschaum landet in Krufter Bach

i Um die Ausbreitung des Löschmittel-Öl-Gemischs zu verhindern, hat das THW eine Ölsperre im Krufter Bach in der Nähe des Feuerwehrhauses in Plaidt errichtet. Dennoch ist derzeit Vorsicht geboten. Foto: Kreisverwaltung MYK/Groß

Der Lkw-Brand an der A61 zu Beginn der Woche hat ein Nachspiel: Löschschaum ist in den Krufter Bach und in der Folge auch in die Nette gelangt.