Nach Kritik an Terminkollision bei Premiere: Die Bierbörse kehrt nach Andernach zurück

i Bei der Premiere im vergangenen Jahr fand die Andernacher Bierbörse in den Rheinanlagen viel Zuspruch. Für Juli ist die nächste Auflage geplant. Foto: Moin Fotografie / Oliver Carstens

2023 feierte die Bierbörse in den Andernacher Rheinanlagen Premiere: Parallel zu First Friday und Kulturnacht lockte die Veranstaltung am ersten Septemberwochenende zahlreiche Freunde der Hopfenkaltschale ans kleine Deutsche Eck. Auf die zweite Auflage muss man sich indes nicht bis September gedulden: Von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. Juli, dreht sich in Andernach wieder alles um internationale Bierspezialitäten.