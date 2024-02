Wenn am Montag in den Straßen von Andernach tausendfach „Annenach Alaaf” ertönt, fetzige Musik durch die Straßen schallt, sich der Kamelle-Regen aufs Publikum ergießt und der närrische Lindwurm seinen Weg geht, können sich Aktive wie Zuschauer über eines besonders freuen: Der Zug ist wieder – fast – zu seiner gewohnten Größe angewachsen: 15 TÜV-geprüfte Wagen werden in einem Zug mit insgesamt mehr als 80 Programmpunkten zu sehen sein. Was geplant ist.