Nach Koblenzer Entscheidung: Auch Andernach verbietet Corona-Märsche

Nach Koblenz geht nun auch die Stadt Andernach gegen unangemeldete Protestveranstaltungen gegen die Corona-Maßnahmen vor: Mit einer so genannten Allgemeinverfügung, die am Sonntag, 16. Januar, in Kraft tritt, verbietet die Stadt unangemeldete – oft als Spaziergänge bezeichnete – Märsche, bei denen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert wird. Dies gilt auch für alle anderen nicht angemeldete Versammlungen.