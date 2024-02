Gut zehn Jahre ist es inzwischen her, dass die Stadt Andernach den Bahnhofsvorplatz neu gestaltete. Damals hegte man die Hoffnung, dass die Bahn rasch nachzieht und die geplante Modernisierung der Bahnsteige in Angriff nimmt. 2016 sollten die Arbeiten eigentlich beginnen. Doch dazu kam es auch in den Folgejahren nicht – mit Auswirkungen auf den Fahrplan. In diesem Jahr soll es nun endlich losgehen.