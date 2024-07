Plus Mayen

Nach Hochwasser: Treffpunkte in Nitztal wieder nutzbar

i Der Spielplatz steht wieder zur Verfügung. Er befindet sich nun an höherer Stelle, außerhalb der Hochwasserzone. Foto: Stadt Mayen/Jacqueline Blang

Im Ortsteil Nitztal konnten kürzlich zwei wichtige Maßnahmen abgeschlossen werden. Wie die Stadt Mayen in einer Pressemitteilung berichtet, ist der im Hochwasser 2021 zerstörte Spielplatz in Nitztal erfolgreich verlegt und wiederhergestellt. Er befindet sich nun an höherer Stelle außerhalb der Hochwasserzone.