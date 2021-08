Nach der Rekordflut vor vier Wochen in Mayen will die FDP die Stadt stärker in die Pflicht nehmen. Es gebe Lücken, die es zu schließen gelte, mahnen die Liberalen in einem Antrag zur nächsten Stadtratssitzung. Zu wenig Beachtung habe im Hochwasserkonzept bislang der Nitzbach gehabt. Der war aber jetzt die treibende Kraft, dass das Nettewasser über eine Höhe von 2,80 Meter wuchs und Millionenschäden anrichtete.