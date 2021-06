Nach Havarie mit Tankschiff: Betrieb des Andernacher Geysirs voraussichtlich über Wochen lahmgelegt

Groß war die Hoffnung in Andernach, den Gästen des weltweit höchsten Kaltwassergeysirs in dieser Saison wieder den gewohnten Dreiklang aus Museumsbesuch, Schifffahrt und Geysirausbruch bieten zu können: Die Vorbereitungen für die Wiederöffnung des Geysir-Zentrums nach einem Jahr Corona-bedingter Schließung liefen auf Hochtouren. Doch jetzt macht eine folgenreiche Havarie den Verantwortlichen der städtischen Gesellschaft Geysir.info einen kräftigen Strich durch die Rechnung: Der Geysirschiffanleger im Naturschutzgebiet Namedyer Werth wurde am Samstag gegen 18.30 Uhr von einem Tankschiff gerammt (wir berichteten).