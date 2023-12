Plus Mayen Nach Geständnis: Rasches Urteil gegen 43-Jährigen wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung Rechtsfrieden kommt auf unterschiedliche Weise zustande. Kürzlich war es ein Verständigungsgespräch vor dem Schöffengericht Mayen, das zu einem raschen und eher milden Urteil führte. Ein 43-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Weißenthurm war der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung angeklagt. Von Axel Holz

Der nicht vorbestrafte und geschiedene Angeklagte, der Vater einer Tochter und als Kaufmann angestellt ist, lässt durch seinen Verteidiger, Rechtsanwalt Philipp Grassl, erklären, dass er aussagen wolle. Die folgende Schilderung fasst zusammen, was in der Nacht vom 5. auf den 6. November 2022 in einem Haus in Urmitz geschah. Der Angeklagte ...