Unter dem Eindruck der Flutkatastrophe im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen will die Hochwassernotgemeinschaft (HWNG) Rhein ihr Engagement intensivieren. Darüber informiert die HWNG in einer Pressemitteilung. Unter anderem setzt sich die Hochwassernotgemeinschaft für bessere Frühwarnsysteme und eine verpflichtende Elementarschadenversicherung ein.