Es ist Sonntagabend kurz nach 19 Uhr, die ersten Hochrechnungen zur Bundestagswahl flimmern gerade über die Fernsehbildschirme, als am südlichen Ortsrand von Namedy zwei Schüsse fallen. Kurz darauf beobachten aufgeschreckte Anwohner, wie zwei Männer einen jungen Damhirsch, der bereits fachmännisch ausgeweidet ist, wegtragen. Eigentlich kein ganz ungewöhnlicher Vorgang in einem Stadtteil, der direkt an den Wald angrenzt, könnte man meinen.