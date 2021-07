Nach der Flutkatastrophe: Andernacher Rhein-Mosel-Fachklinik nimmt Patienten aus dem Ahrtal auf

Seit rund eineinhalb Jahren sorgt die Corona-Pandemie dafür, dass die Krankenhäuser der Region ihre Abläufe anders als gewohnt gestalten müssen, jetzt stellt die Flutkatastrophe im Ahrtal die Kliniken vor neue Herausforderungen: Da die Dr.-von-Ehrenwall'sche Klinik in Ahrweiler – einprivates Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie – durch das Hochwasser schwer beschädigt worden ist, hat die Rhein-Mosel-Fachklinik (RMF) in Andernach seit Freitag fast 80 Patientinnen und Patienten behandelt, die teilweise schon vor der Katastrophe in Ahrweiler versorgt worden waren, teilt die RMF auf Anfrage der Rhein-Zeitung mit.