Nach dem Hochwasser der Nette: Freibad Pellenz in Plaidt bleibt geschlossen

So harmlos wie die Nette zu Wochenbeginn am Freibad Pellenz in Plaidt vorbeirauscht, traut man ihr gar nicht zu, dass sie großen materiellen Schaden anrichten kann. Doch genau das ist am frühen Morgen des vergangenen Donnerstags geschehen: Innerhalb weniger Stunden schwoll der Fluss, dessen Pegelstand normalerweise rund 0,50 Meter beträgt, infolge des Starkregens in der Eifel auf einen Pegelstand von 3,53 Metern an. Die Nette verließ ihr Bett und flutete das benachbarte Freibad, welches seitdem geschlossen ist. Die RZ hat sich bei der Verbandsgemeinde Pellenz nach dem Stand der Aufräumarbeiten und einer möglichen Wiedereröffnung des Bades erkundigt.