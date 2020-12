Andernach

Seit sich Bund und Länder vor wenigen Wochen darauf einigten, das Verbot von Großveranstaltungen bis Ende Oktober zu verlängern, steht fest: Sowohl der traditionelle Michelsmarkt in Andernach Ende September als auch die für Anfang September terminierte Kulturnacht werden in diesem Jahr nicht stattfinden können. „Der rechtliche Rahmen lässt dafür keinen Raum“, betonte Oberbürgermeister Achim Hütten in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA).