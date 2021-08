Nach Corona sollen Anfängerkurse helfen: Droht eine Generation von Nichtschwimmern?

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr – so jedenfalls lautet ein altes Sprichwort. Fürs Schwimmen trifft das zwar nicht ganz zu. Auch Erwachsene können es durchaus noch schaffen, sich über Wasser zu halten. Klar ist aber auch: Wer als Kind nicht schwimmen gelernt hat, lernt es oft ein ganzes Leben lang nicht mehr – aus den verschiedensten Gründen. Durch die Covid-Pandemie, in deren Verlauf auch Schwimmbäder geschlossen waren, droht der Region nun genau das: eine Generation von Nichtschwimmern. In Andernach steuert man deshalb gegen: Das Hallenbad öffnet über die Sommerferien. Die DLRG bietet, so die Planung, bis zu sechs Anfängerschwimmkurse an. In Mayen hofft man derweil auf den Herbst – und ein Ausbleiben der vierten Welle.