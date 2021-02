Heinrich Kugel wollte nur kurz etwas essen, als das Unglück passierte. In dem Haus, in dem er mit seiner Familie lebte, brach am 10. Januar ein gewaltiges Feuer aus. Dutzende Feuerwehrkräfte aus der ganzen Region waren im Einsatz, um Schlimmeres zu verhindern (RZ berichtete). Seit dem Brand ist das Haus unbewohnbar. Kugel berichtet vom Tag des Geschehens: „Gegen 15 Uhr hab ich den Raum, in dem das Feuer später ausgebrochen ist, verlassen. Da habe ich noch nichts gemerkt.“