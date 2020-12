Mayen

Im Mayener Krankenhaus St. Elisabeth ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen: Aus bislang ungeklärter Ursache hat es in einem Patientenzimmer in der Chirurgie gebrannt, der Raum stand lichterloh in Flammen. Betroffen sind der Bewohner selbst sowie zwei Mitarbeiter, verletzt wurden sie bei dem Brand aber nicht, teilt das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein mit, zu dem auch das Mayener Krankenhaus gehört. Insgesamt 15 Patienten mussten evakuiert werden, berichtet Andreas Faber, Einsatzleiter und Wehrleiter der Stadt Mayen, im Gespräch mit der RZ.