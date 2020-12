Mayen

Gut anderthalb Jahre stand das Mayener Brauhaus am Neutor-Kreisel leer. Doch jetzt soll dort wieder Leben einkehren. Seit einigen Wochen wird in den Räumen der Gaststätte fleißig gearbeitet. Bis zum Ende dieser Woche soll alles fertig sein. Denn am Freitag, 30. Oktober, 17 Uhr, eröffnet dort das „Bierhaus Brötz“.