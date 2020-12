Koblenz/Region

Der schreckliche Anschlag in Trier, bei dem ein Autofahrer am Dienstag in der Fußgängerzone mutwillig fünf Menschen tötete und mehrere schwer verletzte, wirkt sich polizeilich auf Ober- und Mittelzentren im Land aus. Innenminister Roger Lewentz hatte dieser Tage angekündigt, ab diesem Wochenende 100 Bereitschaftspolizisten zur Unterstützung in die Kommunen zu schicken.