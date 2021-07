Rund acht Monate, ist es her, dass viele Einrichtungen in Deutschland wegen der zweiten Corona-Welle schließen mussten. Dies betraf auch das Monte Mare in der Bäckerjungenstadt. Nachdem Anfang Juni bereits der Sportbereich wiedereröffnet werden konnte, öffnen nun auch die Sauna und das Hotel wieder ihre Pforten. Diese frohe Kunde übermittelten Geschäftsführer Patrick Doll und Oberbürgermeister Achim Hütten auf einem Pressetermin.