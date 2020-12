Kreis MYK

In diesem Jahr ist alles anders. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, wurde auf Anweisung von Bischof Stephan Ackermann einige Wochen vor dem Weißen Sonntag der Empfang der heiligen Kommunion auf unbestimmte Zeit verschoben. (wir berichteten). Nun gibt es einen zweiten Anlauf, denn seit dem 2. Juni ist die Feier der Erstkommunion im Bistum Trier wieder möglich. Die Gewissheit, unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln die Erstkommunion, wenn auch in veränderter Form, doch noch feiern zu dürfen, war vielen Eltern wichtig. Denn inzwischen ist klar, eine gemeinsame Feier wird es in der gewohnten Form erst wieder nach Beendigung der Pandemie geben.