Andernach

„Herrenmode Der Mann“ heißt es schwarz auf weiß auf dem Schild, das über dem Eingang zu dem Laden in der Andernacher Bahnhofstraße 3 prangt. Im Inneren finden die Kunden genau das, was der Name des von Gerd Bosch und seiner Lebensgefährtin Viola Stranghöner betriebenen Geschäfts vermuten lässt: Von Freizeitbekleidung über Maßkonfektionsware bis hin zu Schuhen und Accessoires – auf 240 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es alles, was den Mann kleidet.