Plus Kretz

Nach 28 Jahren im Amt: Friedhelm Uenzen verabschiedet sich als Ortschef von Kretz

i Friedhelm Uenzen prägte in den vergangenen 28 Jahren als Bürgermeister die Gemeinde Kretz. Er setzte sich unter anderem für den Umbau der ehemaligen Grundschule zu einem Gemeindezentrum für die Kretzer ein. Foto: Martina Koch

Wenn am Dienstag, 9. Juli, der Kretzer Ortsgemeinderat tagt, endet in der Pellenzgemeinde eine kleine Ära: Mit der Amtseinführung seines Nachfolgers Artem Schander verabschiedet sich Friedhelm Uenzen (CDU) nach 28 Jahren als Bürgermeister des gut 700 Einwohner zählenden Orts. Die RZ hat mit ihm über die bewegte Zeit an der Spitze seiner Heimatgemeinde gesprochen.