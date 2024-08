Mut-Tour in Andernach: Teilnehmer sprechen über Depressionen

ILLUSTRATION - Ein Mann sitzt vor einem Fenster. Die Corona-Pandemie hat zu einen starken Anstieg einiger psychischer Krankheiten geführt. Die Fälle von Depressionen und Angststörungen seien weltweit allein im ersten Pandemiejahr um 25 Prozent gestiegen, berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag (17.06.2022) bei Vorlage ihres neuen Berichts über Mentale Gesundheit. (Zu dpa "WHO: Starker Anstieg bei psychischen Krankheiten durch Corona) +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Sina Schuldt/picture alliance/dpa