Nickenich

Ein Nichtgrüßen als Protest: Am Mittwoch ist es 80 Jahre her, dass der damalige Pfarrer von Nickenich, Johannes Schulz, der mit dem Wassenacher Pfarrer Josef Zilliken auf eine Tasse Kaffee im Lokal Waldfrieden in der Gemarkung Nickenich unterwegs war, den Generalfeldmarschall Hermann Göring absichtlich nicht grüßte. Die damit für ihn verbundenen Folgen nahm er in Kauf. Zum 80. Jahrestag trafen sich Verbandsgemeindebürgermeister Klaus Bell, Ortsbürgermeister Detlev Leersch, Pfarreienratsvorsitzender Horst Schmitz und Pfarrer Norbert Missong an der Tafel.