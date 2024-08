Plus Mendig

Muslimisches Jahrestreffen ohne geistiges Oberhaupt: Zehntausende Ahmadiyya-Muslime kommen nach Mendig

Von Martin Ingenhoven

i Treffen der Ahmadiyya auf dem Flugplatz in Mendig, Jalsa Salana; Abdullah Uwe Wagishauser ist der Ahmadiyya-Bundesvorsitzende in Deutschland Foto: Kevin Rühle/Kevin Ruehle

Die Jalsa Salana ist das jährliche Treffen der Ahmadiyya Muslim Gemeinde, der in Deutschland etwa 50.000 Gläubige angehören. Sie bietet den Gläubigen Gelegenheit zu gemeinsamem Gebet, Begegnung und Austausch. Dieses Jahr findet das Treffen auf dem Flugplatz in Mendig statt. Die RZ war am Freitag dort und begleitete die Veranstaltung. Ein Feature.