Plus Mayen Muslimische Gräber zeigen in Mayen gen Mekka: Beerdigungen auf Hauptfriedhof genehmigt Von Thomas Brost i Wenn möglich, sollen die Verstorbenen muslimischen Glaubens mit dem Gesicht nach Osten in Richtung Mekka beigesetzt werden. Foto: Thomas Brost Aus einem Notstand hat die Stadt Mayen die Mitglieder muslimischen Glaubens befreit: Sie dürfen ein Grabfeld auf dem Mayener Hauptfriedhof am Katzenberg benutzen, um ihre Toten nach muslimischem Ritus zu bestatten. Der Stadtratsbeschluss war im Dezember einstimmig gefallen – auch mit den Stimmen der AfD-Fraktion. Mit den Hintergründen und einem Ausblick für Beerdigungen von Muslimen hat sich jetzt auch der Beirat für Migration und Integration befasst. Lesezeit: 4 Minuten

Zu Beginn des vorigen Jahres war dem Deutsch-Arabischen Kulturverein von den Stadtverwaltungen in Koblenz und Neuwied mitgeteilt worden, dass auf Sicht keine auswärtigen Verstorbenen auf ihren Friedhöfen aufgenommen werden dürfen – aus Kapazitätsgründen. Der Verein, der auch jedes Jahr ein interkulturelles Fest in Mayen ausrichtet, wandte sich an die Stadtverwaltung ...