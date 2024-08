Plus Rieden Musikalisch Vollgas gegeben: Inklusives Konzert am Riedener Waldsee i Der Volkesfelder Chor Taktvoll war Initiator und Teil des inklusiven Konzerts am Waldsee in Rieden. Die Gäste strömten mit Picknickdecken, Klappstühlen und Getränken auf das Festivalgelände. Foto: Taktvoll/Stefan Pauly Die Open-Air-Session der Band Vollgas und des Volkesfelder Chors Taktvoll am Riedener Waldsee hat einem Bericht der Veranstalter zufolge das Publikum begeistert. Lesezeit: 1 Minute

Zunächst habe Taktvoll den Ton angegeben, wobei der Titel „Haus am See“ natürlich nicht habe fehlen dürfen. Danach habe die Band im wahrsten Sinn des Wortes „Vollgas“ gegeben. „Besonders beim Stück ,Unchain my Heart' kam die Stimme des Sängers hervorragend zur Geltung“, heißt es in dem Veranstaltungsbericht. „Aber auch von ...