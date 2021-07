Musikliebhaber jeder Altersklasse hatten sich am Samstagvormittag vor dem Oktogon in Mayen versammelt, um den in Ettringen aufgewachsenen Tenor Andreas Schönberg und seinen Duo-Partner und Freund Ricardo Marinella live zu erleben. Auch wenn es zu Beginn des Konzertes technische Probleme gab, ließen sich die Künstler nicht davon abhalten, pünktlich beginnend das erste Werk „Ein Lied geht, um die Welt“ des einst gefeierten Tenor Joseph Schmidt ganz spontan à Cappella zu singen.