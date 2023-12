Rolf Müller aus Thür ist fasziniert von Finnland. Genauso wie alle anderen Mitglieder der Deutsch-Finnischen Gesellschaft Rheinland-Pfalz. Seit jeher wollen Müller und Co. auch andere für das Land mit dem blauen Kreuz in der Flagge begeistern. Deshalb haben sie auch für 2024 wieder finnische Künstler in die Region eingeladen.