Plus Münstermaifeld

Münstermaifeld wird noch schöner: Was bis Ende 2025 geplant ist

i Münstermaifeld ist reich an historischer Bausubstanz. Foto: Birgit Pielen

Der Erfolg hat bekanntlich viele Väter – so sagt es der Volksmund. In Münstermaifeld hat der Erfolg vor allem auch eine Mutter: Stadtbürgermeisterin Claudia Schneider (CDU). Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass die Perle in der Eifel, die Heimat für 3500 Menschen ist, weiter ihren Glanz ausstrahlt – und immer schöner wird.