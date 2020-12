Münstermaifeld

Die Umwandlung des alten Sportplatzes am südwestlichen Stadtrand in Bauland ist eine der wenigen Möglichkeiten, die die Stadt Münstermaifeld derzeit besitzt, um die leere Haushaltskasse zu füllen beziehungsweise Eigenmittel für wichtige städtebauliche Projekte zu erwirtschaften. Drei Kreuze dürfte Stadtbürgermeisterin Claudia Schneider daher machen, wenn die benötigte Bebauungsplanänderung demnächst in trockenen Tüchern ist. Immerhin 28 Bauplätze für Ein- oder Zweifamilienhäuser sollen auf dem knapp zwei Hektar großen Areal entstehen.