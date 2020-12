Koblenz/Kreis MYK

Auf vieles darf man sich als Bürger selbstverständlich verlassen: dass die Feuerwehr funktioniert, dass Rettungs- und Pflegekräfte, dass Polizisten im Einsatz sind – und dass der Müll immer pünktlich abtransportiert wird. In Zeiten der Corona-Krise hat sich auch beim Müll einiges verändert – und das aus plausiblen Gründen. Was ist noch möglich, was nicht? Das Positive vorab: Restmüll und Wertstoff werden abtransportiert – ebenso die Biotonne.