Modischer Start in den Herbst: Secondhandkleidung im CariLaden in Mayen

Preisgünstige Secondhand-Kleidung und -Schuhe für Babys und Kinder sowie Spiele und Zubehör verkauft der CariLaden im Caritas-Mehrgenerationenhaus (MGH) St. Matthias in Mayen, St.-Veit-Straße 14.

Der CariLaden in Mayen bietet große Auswahl an Second-Hand-Kinderkleidung.

Der CariLaden in Mayen bietet große Auswahl an Second-Hand-Kinderkleidung. Foto: Christina Welter

Anzeige

Nur gut erhaltene Sachen kommen in den Verkauf. Der CariLaden hat von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, geöffnet, dienstags von 14 bis 16 Uhr und jeden Donnerstag von 15 bis 18 Uhr. MGH-Koordinatorin Susanne Breitbach: „Secondhandware liegt voll im Trend, denn sie ist nachhaltig und man spart richtig Geld. Zum Thema ,Nachhaltige Mode' wird es am 27. November um 18 Uhr in unserem Café CaTI auch einen Vortrag geben.“