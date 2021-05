Sogenannte Elektro-Dorfautos sollen die Menschen in abgelegenen Gemeinden und Stadtteilen auf Wunsch des Kreises Mayen-Koblenz mobiler machen. Die Idee: Nach erfolgreicher Bewerbung um eine Teilnahme am Förderprogramm bekommen die ausgewählten Kommunen für den Zeitraum von 36 Monaten ein vom Kreis geleastes E-Auto zur Verfügung gestellt. Dieses können die Bürger dann nach dem Carsharing-Prinzip kostenlos nutzen – Gebühren fallen keine an, die Stromkosten trägt die Gemeinde.