Namedy

Mittelrhein-Musik-Festival: Open-Air-Abenden ein auf Burg Namedy

Das Mittelrhein-Musik-Festival bietet in diesem Sommer zwei Open-Air-Veranstaltungen auf Schloss Burg Namedy: „Brazilian Blues“ heißt es bereits am morgigen Donnerstag, 15. Juli, 20 Uhr, wenn Stefan Koschitzki und Fabiano Pereira mit ihrem erstklassig besetzten Sextett die Bühne betreten. „Landschaften – Hommage an Roger Willemsen“ lautet dann das Motto des literarisch-musikalischen Abends mit Barbara Auer am Donnerstag, 26. August, 20 Uhr.