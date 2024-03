Plus Mayen Miteinander reden, statt auszugrenzen – Bürgerinitiative „Sei ein Mensch“ in Mayen gegründet Von Brigitte Meier i Zur Gründung der BI „Sei ein Mensch“ haben sich entschlossen: (von links? Sandra Wüstemann, Dr. Alois Engels, Dorothee Geishecker, Hans Geishecker, Eva Klee, Natascha Lentes und Wolfgang Mai. Foto: Brigitte Meier Als Folge der Demonstration für Demokratie wurde in Mayen die Bürgerinitiative „Sei ein Mensch“ gegründet. Lesezeit: 3 Minuten

Die in Potsdam geschmiedeten Pläne von AFD-Mitgliedern und anderen rechtsextrem gesinnten Personen, Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland zu vertreiben, hat viele bislang an Politik uninteressierte Bürger und Bürgerinnen aufgeweckt. Sie haben begriffen, dass Demokratie, Freiheit und Vielfalt in Gefahr sind und gehen zu Tausenden zur Verteidigung dieser hohen Werte auf ...