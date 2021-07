Mit Wohnmobilen und Outdoor-Equipment: Niesmann Caravaning unterstützt Flutopfer

Die Welle der Solidarität für die Flutopfer an der Ahr und in der Eifel reißt nicht ab. Auch das Unternehmen Niesmann Caravaning, Spezialist für Camping und Outdoorausrüstung aus Polch, packt an und organisiert dringend benötigtes Equipment für die Krisenregion. „Wir haben den Pfadfindern aus Mayen für ihren Einsatz 60 Öllampen mit Petroleum und der Caritas große Behälter zum Transport von Frischwasser zur Verfügung gestellt. Vor allem auch Gaskocher werden dringend benötigt“, berichtet Geschäftsführer Dirk Fohr. Eine erste Fuhre mit 30 Kochern und 200 Gaskartuschen habe man dem DRK Weibern bereits gebracht, noch einmal die gleiche Menge soll dank einer zusätzlichen Lieferung noch heute folgen. „Damit die Menschen, die seit einer Woche kein Strom mehr haben, wenigstens etwas Warmes essen können“.