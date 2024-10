Plus Kreis MYK/Koblenz Mit smarter Technologie Wasser sparen: Auf welche digitalen Anwendungen Mayen-Koblenz und die Region setzen Von Eva Hornauer i An einem Baum ist eine Antenne angebracht, die von einem im Boden befindlichen Sensor Daten übermittelt, die erfassen sollen, wie viel Wasser bei dem Baum ankommt. Dies ist Teil eines Pilotprojekts, um mit Hilfe digitaler Sensortechnik die Bewässerung von Bäumen zu optimieren und den damit zusammenhängenden Wasserverbrauch zu reduzieren. Ein ähnliches Projekt gab es auch schon in Koblenz. Foto: Uli Deck/dpa Wasser ist ein kostbares Gut: In weiten Teilen der Welt ist der Zugang zu sauberem Wasser nicht so selbstverständlich wie bei uns. Gleichzeitig kann Wasser zerstörerisch sein. Um mit der Ressource besser umzugehen, kann man mittlerweile auch auf smarte, digitale Hilfsmittel setzen. Auf diese Technologien setzen der Kreis Mayen-Koblenz, der Kreis Cochem-Zell und die Stadt Koblenz, wenn es ums Wasser geht. Lesezeit: 4 Minuten

1 Bewässerung und Digitalisierung: Im Kreis Mayen-Koblenz (MYK) sind in diesem Jahr vier Projekte zum Thema Bewässerung gestartet – genauer gesagt in den Verbandsgemeinden Mendig und Weißenthurm sowie in den Städten Bendorf und Andernach. Auch bei diesen einzelnen Projekten gehe es darum, durch die Überwachung der Feuchtigkeit im Boden die ...