Rieden/Winningen

Die VG Mendig, die Ortsgemeinde Rieden und der Landkreis Mayen-Koblenz geben bekannt, dass das Baden im Riedener Waldsee ab Mittwoch, 10. Juni, wieder gestattet ist. Dabei ist zu beachten, dass an Land ein Mindestabstand von 1,5 Metern und im Wasser von 3 Metern zwischen den Personen gilt. „Die neuste Corona-Bekämpfungsverordnung lockert die Auflagen für das Schwimmen, sodass wir den Badebetrieb in unserer vulkanischen Heimat wieder zulassen werden“, betonen Landrat Alexander Saftig, Verbandsbürgermeister Jörg Lempertz und Ortsbürgermeister Andreas Doll in der Mitteilung.