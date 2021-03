PalmBrause trinken und Bäume pflanzen. Obwohl die Pandemie die Welt in Atem hält, haben Sergej Graf, Tim Frevel und Leo Esser den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Das Start-up-Unternehmen bringt ein neues Getränk auf den Markt. PalmBrause heißt das in den Sorten „Pineapple with Lemon“, „Melonmix with Lemon“ und „Blueberry with Lime“ prickelnd fruchtige Erfrischungsgetränk des in Mayen in einer Halle am Wasserturm ansässigen Unternehmens.