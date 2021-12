Bereits seit elf Jahren lebt Vanessa Becker in Castelvetro di Modena zwischen Modena und Bologna. „Wenn es um Mode geht, wohne ich zwischen Mailand und Rom optimal“, berichtet die 31-Jährige. Die Mode spielt im Leben der gelernten Raumausstatterin eine große Rolle. Vor wenigen Tagen gewann die junge Frau aus der Pellenz – sie besucht seit September 2019 die Modeschule in Bologna – den mit 1000 Euro dotierten Nachwuchskreativwettbewerb „The Link – Fashion Contest“ in Cannes.