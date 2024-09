Mit Glasflasche ins Gesicht geschlagen – Mann liegt auf dem Markt in Andernach blutend am Boden

Passanten haben am Samstag, 7. September, gegen 5.45 Uhr auf dem Markt in Andernach eine männliche Person gefunden, die blutend auf dem Boden lag.

Der Geschädigte sei von einer unbekannten Person durch einen Schlag mit einer Glasflasche im Gesicht verletzt worden und habe dadurch mehrere Schnittwunden erlitten, wurde der Polizei mitgeteilt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Nun bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Telefon 02632/9210 oder per E-Mail an piandernach@polizei. rlp.de zu melden.