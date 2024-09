Plus Ettringen

Mit Blick über die Dächer der Gemeinde: Modernes Feriendomizil in Ettringen geschaffen

Von Elvira Bell

i Über das neu geschaffene Feriendomizil über den Dächern von Ettringen freut sich auch Ortsbürgermeister Alexander Weber (links). Das Bild zeigt den gemütlichen Schlafbereich Hauses. Foto: Elvira Bell

Stephani Albert und Walter Kottmann haben bereits vor ein paar Jahren in Kirchwald Natursteinhäuser erworben, die heruntergekommen waren und keiner haben wollte. Mit viel Sachverstand und Hilfe von regional ansässigen Handwerkern wurden wahre Juwele geschaffen. Mit dem Domizil „Over the Roofs“ hat das in Ettringen lebende Paar jetzt ein weiteres Juwel geschaffen, allerdings nicht in Kirchwald, sondern in Ettringen.