Plus Kreis MYK

Millionen gehen in Rente: Babyboomer stellen Kommunen auch im Kreis MYK auf die Probe

Von Thomas Brost

i Sie gehen in Scharen in Rente: die Babyboomer. Das stellt Landkreise, Verbandsgemeinden, Städte und Gemeinden vor ungeahnte Herausforderungen. Foto: picture alliance/dpa/Matthias Hiekel

Lesezeit: 5 Minuten

Es ist kein Geheimnis, dass der Landkreis Mayen-Koblenz stark altert: Ende 2022 waren exakt 50.001 von 218.000 Einwohner im Kreis, also fast ein Viertel, 65 Jahre alt und älter. Zum Vergleich: 47 Jahre zuvor, im Jahr 1975, waren es nur 26000 Einwohner. Besonders stetig steigt der Prozentsatz in der Gruppe der 50- bis 64-Jährigen an: Derzeit befinden sich 23,7 Prozent. Aus dieser Gruppe stechen die Babyboomer besonders hervor, auch weil sie zahlenmäßig die stärksten Jahrgänge ausmachen.