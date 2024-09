Plus Andernach Michelsmarkt lockt die Massen an: Tausende Menschen beim Jahrmarkt in Andernach Von Elvira Bell i Der Michelsmarkt in Andernach, eines der größten Volksfeste im Norden von Rheinland-Pfalz, lockte mit vielen Fahrgeschäften und einem breiten kulinarischen Angeboten Tausende Menschen an. Foto: Rico Rossival Bässe wummern, Musik tönt aus Lautsprechern, der Duft von Backfisch, Reibekuchen und gebrannten Mandeln liegt in der Luft, Markthändler prahlen mit ihrem Sortiment, und eine Losverkäuferin bietet ihre Lose feil. Lesezeit: 3 Minuten

Rummel, Adrenalin und Action pur sind immer dann garantiert, wenn sich die Gassen, Straßen und Plätze der malerisch anmutenden Bäckerjungenstadt in einen Ausnahmezustand verwandeln und Besucher aller Altersgruppen in die Innenstadt strömen. So auch am Wochenende bei idealem Wetter. Grund hierfür ist der Michelsmarkt, der mit seiner mehr als 600 Jahre ...