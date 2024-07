Plus Kottenheim Michael Groß gibt Ehrenamt ab: Sein letztes Kröbbelchesfest als Koordinator Von Elvira Bell i Michael Groß hat noch alles im Griff: Am Ortseingang von Kottenheim weisen die Macher des Kröbbelchesfestes und die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft auf ihre anstehenden Feste hin. Foto: Elvira Bell Michael Groß war bislang für das Kröbbelchesfest in Kottenheim zuständig. Nach 25-jähriger erfolgreicher Arbeit will er die Organisation in andere Hände legen. Sein Entschluss dürfte für Außenstehende sicherlich eine Überraschung sein. Lesezeit: 3 Minuten

Während Michael Groß die Gesamtkoordination für das Kröbbelchesfest in Kottenheim auch in diesem Jahr weiterhin obliegt, wurden die von ihm bisher als Geschäftsführer koordinierten Arbeiten in verschiedene Bereiche aufgeteilt. „Ich bin kein Mensch, der einfach alles hinschmeißt und den Karren in den Dreck fahren lässt. So habe ich mich entschlossen, ...