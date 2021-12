Mit einem Schuldspruch endet am Mittwoch der zweite Prozesstag gegen einen 38-jährigen Asylbewerber aus Syrien. Das Landgericht Koblenz sah es als erwiesen an, dass der Mann am 22. Juni diesen Jahres einen Landsmann (27) nach einem Streit in der gemeinsam bewohnten Unterkunft in Kottenheim mithilfe eines Küchenmessers erstochen hat.