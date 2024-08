Plus Namedy Messe mit 160 Ausstellern in Andernach: Herbstpartie lädt erstmals auf Burg Namedy ein i Neben Heide Prinzessin von Hohenzollern freuen sich auch Philipp Bürgers (links), Geschäftsführer von Reno Müller Veranstaltungen, und Geschäftsführer Reno Müller über die Premiere der Herbstpartie auf Burg Namedy. Foto: Reno Müller Veranstaltungen Kunstkenner, Gourmets, Dekorationsfreudige und Modebewusste sind von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. September, eingeladen, bei der Herbstpartie Burg Namedy schöne Stunden zu verbringen. Zum ersten Mal richtet das Team von Reno Müller Veranstaltungen, welches unter anderem auch die beliebte Landpartie auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz verantwortet, eine Herbstpartie auf Burg Namedy in Andernach aus. Lesezeit: 2 Minuten

Die Wasserburg ist im Privatbesitz der Familie Hohenzollern und dient als Kulisse zahlreicher Events. Die Herbstpartie in den Räumen des imposanten Bauwerks und in der schönen Gartenanlage steht unter dem Motto „einen Tag fernab vom Alltag genießen“. Die Herbstpartie ist mehr als nur ein Lifestyle-Markt, heißt es in der Pressemitteilung ...